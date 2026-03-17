Chelsea ou PSG : Makélélé a choisi son camp

Un soutien de taille. Chelsea reçoit le Paris Saint-Germain en huitième de finale retour de Ligue des champions dans son antre de Stamford Bridge . Les Blues sont dans l’obligation de gagner par trois buts d’écart pour combler son retard du match aller (défaite 5-2).

Un teaser , publié sur les réseaux sociaux du club londonien mardi matin, met à l’honneur Claude Makélélé , ancien joueur de Chelsea… et du PSG . L’ex-milieu de terrain défensif a évolué dans le club londonien de 2003 à 2008, avant de filer dans le club de la capitale pour y terminer sa carrière en 2011.…

CT pour SOFOOT.com