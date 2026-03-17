 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Chelsea ou PSG : Makélélé a choisi son camp
information fournie par So Foot 17/03/2026 à 17:56

Chelsea ou PSG : Makélélé a choisi son camp

Chelsea ou PSG : Makélélé a choisi son camp

Un soutien de taille. Chelsea reçoit le Paris Saint-Germain en huitième de finale retour de Ligue des champions dans son antre de Stamford Bridge . Les Blues sont dans l’obligation de gagner par trois buts d’écart pour combler son retard du match aller (défaite 5-2).

Un teaser , publié sur les réseaux sociaux du club londonien mardi matin, met à l’honneur Claude Makélélé , ancien joueur de Chelsea… et du PSG . L’ex-milieu de terrain défensif a évolué dans le club londonien de 2003 à 2008, avant de filer dans le club de la capitale pour y terminer sa carrière en 2011.…

CT pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Un international belge démontre son amour pour le maillot
    Un international belge démontre son amour pour le maillot
    information fournie par So Foot 17.03.2026 18:37 

    Capitaine, mon capitaine. Absent des terrains depuis la fin janvier à cause d’un problème à la cheville, Youri Tielemans ne sera pas prêt pour disputer la prochaine trêve internationale. Pourtant, selon le média Het Nieuwsblad, le capitaine désigné par Rudi Garcia ... Lire la suite

  • Arsenal surprotège son prodige Max Dowman
    Arsenal surprotège son prodige Max Dowman
    information fournie par So Foot 17.03.2026 18:37 

    « Laisse pas traîner ton fils ». Arsenal met beaucoup de choses en place pour accompagner le développement de son jeune prodige de 16 ans, Max Dowman. Pour commencer, l’ado ne va plus à l’école. La chance ? Pas sûr, la pépite doit tout de même suivre des cours ... Lire la suite

  • Le PSG a déjà son ticket pour une demi-finale européenne
    Le PSG a déjà son ticket pour une demi-finale européenne
    information fournie par So Foot 17.03.2026 18:14 

    Villarreal 0-1 PSG But : Ly (26 e ), pour le PSG Avant de voir les plus grands affronter Chelsea ce mardi, les U19 du PSG se sont déplacés à Villarreal pour les quarts de finale de la Youth League. Dans un match âprement disputé, les titis parisiens s’imposent ... Lire la suite

  • Un diffuseur inédit pour la Coupe du monde
    Un diffuseur inédit pour la Coupe du monde
    information fournie par So Foot 17.03.2026 17:54 

    Lâche un like, abonne toi et partage à tes potes ! Grande nouvelle pour la diffusion de la Coupe du monde, la compétition débarque sur YouTube ! Une innovation qui marque un partenariat inédit dans l’histoire du mondial. Les 10 premières minutes des matchs en direct ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank