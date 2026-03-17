Le PSG a déjà son ticket pour une demi-finale européenne
Villarreal 0-1 PSG
But : Ly (26 e ), pour le PSG
Avant de voir les plus grands affronter Chelsea ce mardi, les U19 du PSG se sont déplacés à Villarreal pour les quarts de finale de la Youth League. Dans un match âprement disputé, les titis parisiens s’imposent sur la plus petite des marges et filent en demi-finale (0-1).…
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