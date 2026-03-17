Un diffuseur inédit pour la Coupe du monde

Lâche un like, abonne toi et partage à tes potes ! Grande nouvelle pour la diffusion de la Coupe du monde, la compétition débarque sur YouTube ! Une innovation qui marque un partenariat inédit dans l’histoire du mondial.

Les 10 premières minutes des matchs en direct

Dans les faits, les diffuseurs auront la possibilité de diffuser les 10 premières minutes des rencontres sur leur chaîne YouTube . Pas forcément très utile pour une chaîne gratuite comme M6, mais potentiellement beaucoup plus pour beIN Sports, qui pourra en profiter pour attirer quelques abonnés supplémentaires, attrapés par les premiers instants d’une rencontre.…

JF pour SOFOOT.com