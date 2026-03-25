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Un énième come back pour Jadon Sancho ?
information fournie par So Foot 25/03/2026 à 11:41

Un énième come back pour Jadon Sancho ?

Un énième come back pour Jadon Sancho ?

Les ex-toxiques, ça existe vraiment partout. Alors qu’il fête aujourd’hui son 26 e anniversaire, Jadon Sancho aurait demandé comme cadeau un billet d’avion sans retour en Rhénanie-du-Nord-Westphalie. Drôle d’idée. Selon le quotidien Bild , l’attaquant des Villans envisagerait un énième retour au Borussia Dortmund . qu’il a connu de 2017 à 2021 et en prêt en 2024.

Jadon Sancho turns 26 today! 🎈 pic.twitter.com/F3SkU6UGhI…

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