L’Allemagne n'est pas favorite pour le Mondial 2026 selon un de ses cadres

L’Allemagne n'est pas favorite pour le Mondial 2026 selon un de ses cadres

Les aveux du capitaine. Présent en conférence de presse ce mardi, Joshua Kimmich a reconnu qu’il est difficile de placer l’Allemagne parmi les grands favoris de la Coupe du monde 2026 , compte tenu des dernières campagnes. « Il faut reconnaître que notre bilan n’est pas brillant . Il est possible que nous ne figurions pas parmi les grands favoris, car nous n’avons simplement pas été à la hauteur lors des derniers tournois » , affirme le joueur de 31 ans.

🇩🇪🗨️ Joshua Kimmich l'admet, l'Allemagne ne fait pas partie des grands favoris pour remporter la Coupe du monde 2026 !#beINSPORTS pic.twitter.com/JyF6hA7sQX…

CT pour SOFOOT.com