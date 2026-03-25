L’Allemagne n'est pas favorite pour le Mondial 2026 selon un de ses cadres
Les aveux du capitaine. Présent en conférence de presse ce mardi, Joshua Kimmich a reconnu qu’il est difficile de placer l’Allemagne parmi les grands favoris de la Coupe du monde 2026 , compte tenu des dernières campagnes. « Il faut reconnaître que notre bilan n’est pas brillant . Il est possible que nous ne figurions pas parmi les grands favoris, car nous n’avons simplement pas été à la hauteur lors des derniers tournois » , affirme le joueur de 31 ans.
🇩🇪🗨️ Joshua Kimmich l'admet, l'Allemagne ne fait pas partie des grands favoris pour remporter la Coupe du monde 2026 !#beINSPORTS pic.twitter.com/JyF6hA7sQX…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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