L'arrêt de Téléfoot : écran noir pour le foot gratuit et populaire

La nouvelle était déjà dans les tuyaux depuis plusieurs semaines, elle est désormais officielle : Téléfoot ne sera plus programmé sur les antennes de TF1 à partir de la saison 2026-2027. Si l'émission phare du dimanche matin a perdu de sa superbe depuis quelques années, les plus nostalgiques y verront la fin d'une époque : celle d'une certaine idée du football accessible à tous.

Si en 1981, Renaud déplorait de rater la messe footballistique du dimanche matin dans sa chanson J’ai raté Télé-foot en concluant son pamphlet par « C’est qu’la télé c’est très dangereux et le football aussi un peu » , à partir de la saison prochaine l’émission culte de TF1 ne sera qu’un lointain souvenir pour les aficionados et marque un peu plus la fin d’une ère. Lancée le 16 septembre 1977 par Pierre Cangioni, Téléfoot est rapidement devenu le rendez-vous incontournable du dimanche matin sur les antennes de la Une. En concurrence directe avec le Jour du seigneur diffusé sur France Télévisions, Téléfoot est devenu la messe des amateurs du ballon rond tous les dimanches de 11h à 12h. Didier Roustan, Thierry Roland, Christian Jeanpierre, Thierry Gilardi, Grégoire Margotton, autant de noms qui ont marqué le paysage audiovisuel français.

Plus qu’une simple émission traitant de l’actualité footballistique, Téléfoot représentait aussi une certaine idée du football populaire et gratuit autour duquel plusieurs générations se retrouvaient pour échanger autour des résumés des matchs de Ligue 1 diffusés sur le câble ou les images des championnats étrangers encore difficile d’accès dans l’Hexagone. Mais également des interviews mythiques, à l’instar de l’intrusion de Franck Ribéry sur le plateau en claquette après l’affaire Anelka en 2010.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com