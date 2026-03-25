Le vrai classement des affluences du championnat féminin français

Les bons comptes font les bons amis. En prévision de la journée « Au stade pour elles », prévue le samedi 28 mars, la LFFP a publié le top 20 de affluences de l’histoire du championnat français. Un classement qui s’est finalement avéré partiellement faux .

Dans sa communication autour de sa journée "grands stades", la LFFP a communiqué son top 20 historique des affluences en #ArkemaPL (hors PO). Assez étonnant de voir tant de rencontres oubliées, notamment le EAG-OL qui avait réuni un peu plus de 12k spectateurs en 2011.... pic.twitter.com/vCFefjwRtp…

LB pour SOFOOT.com