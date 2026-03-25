Luis de la Fuente dithyrambique sur ses jeunes prodiges

Luis de la Fuente dithyrambique sur ses jeunes prodiges

Tombé sous le charme, encore plus que Christophe Maé. Luis de la Fuente est complètement fou de Lamine Yamal. Si ce ne sont pas les sautes d’humeur du feu follet barcelonais qui séduisent le sélectionneur de l’Espagne, ce dernier lui trouve une certaine élégance digne des plus grands cracks .

« Lamine est l’exemple même d’un jeune homme équilibré, cultivé et respectueux, doté d’un immense talent, s’extasie le sexagénaire au micro de « Revealed », émission de DAZN. On reconnaît immédiatement chez ce genre de footballeurs ce petit quelque chose qui leur dit : « Tu vas devenir exceptionnel. » …

SW pour SOFOOT.com