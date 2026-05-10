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Flick a appris la mort de son père avant le Clásico
information fournie par So Foot 10/05/2026 à 15:10

Flick a appris la mort de son père avant le Clásico

Flick a appris la mort de son père avant le Clásico

Triste nouvelle. Hansi Flick, l’entraîneur du FC Barcelone, a appris ce dimanche le décès de son père à quelques heures du début du Clásico, que loupera Kylian Mbappé. Le technicien allemand, qui sera tout de même sur le banc de touche ce soir , a informé son vestiaire et sa direction. En guise de soutien, les Blaugranas porteront un brassard noir et une minute de silence sera observée au Camp Nou .

Le club catalan a publié un communiqué dans la foulée : « Le FC Barcelone et toute la famille du Barça présentent leurs plus sincères condoléances à Hansi Flick suite au décès de son père. Nous partageons sa douleur et lui offrons, ainsi qu’à sa famille, tout notre soutien en ces moments difficiles. »

TM pour SOFOOT.com

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