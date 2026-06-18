Un employé du stade Azteca arrêté par la police

1500 ! 2000 ! 2500 pesos ! Qui dit mieux ? Comme dans la vie, il n’y a pas de petit bénéfice, Armando N. a décidé d’utiliser son précieux sésame pour récolter un petit peu de blé.

Cet employé de la zone restauration du stade Azteca pour Mexique-Afrique du Sud (2-0) a été arrêté ce mercredi pour avoir mis en location son accréditation. C’est d’ailleurs la police locale qui l’a annoncé : « Des agents ont arrêté un homme qui aurait, via un réseau social, proposé à la location une accréditation pour assister aux matchs qui se dérouleront au stade Ciudad de México. » …

EM pour SOFOOT.com