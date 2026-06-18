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Les Brésiliens trollent Carlo Ancelotti à propos d'Endrick
information fournie par So Foot 18/06/2026 à 16:02

Les Brésiliens trollent Carlo Ancelotti à propos d'Endrick

Les Brésiliens trollent Carlo Ancelotti à propos d'Endrick

La traduction automatique sur les réseaux sociaux peut avoir du bon. Face au Maroc en ouverture de sa Coupe du monde (1-1), le Brésil était à la peine offensivement. Si Vinicius a réalisé un exploit individuel pour inscrire le seul but de la Seleçao , ni Igor Thiago, ni Luiz Enrique (entré à la 61 e ) n’ont convaincu les fans brésiliens à la pointe de l’attaque .

Face à l’entêtement de Carlo Ancelotti de ne pas faire entrer le prodige du Real Madrid Endrick, les Brésiliens ont décidé de lui mettre la pression en enchaînant les memes sur X pour illustrer la situation. « Si le verre tombe, tu devras faire jouer Endrick » , écrit un internaute, comparant Ancelotti à un chien adepte des olympiades de kermesse avec un verre parfaitement à l’équilibre sur son museau.…

NB pour SOFOOT.com

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