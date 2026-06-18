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Le Paris FC va se mettre au Géorgien
information fournie par So Foot 18/06/2026 à 16:15

Le Paris FC va se mettre au Géorgien

Le Paris FC va se mettre au Géorgien

On avait dit de ne pas copier sur le voisin ! Le Paris FC devrait recruter Andria Kvirikadze, milieu de terrain de 18 ans du Dinamo Tbilisi . C’est ce qu’a récemment annoncé le média géorgien Geo Team , information confirmée par Le Parisien . Le jeune joueur devrait signer pour une durée de 4 ans et jouer dans un premier temps en N2 avec la réserve du club parisien.

Avec cette probable arrivée, le Paris FC confirme sa forte activité sur le marché des transferts après l’arrivée du grand espoir ivoirien Patrick Zabi. Le mercato du voisin du PSG devrait être très mouvementé cet été, après un maintien obtenu en Ligue 1 et en attendant de savoir si Antoine Kombouaré poursuivra bien sa mission.…

ABS pour SOFOOT.com

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