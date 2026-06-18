Tuchel n'a pas pu apprécier l'hymne anglais à cause de certaines personnes

Attention, le petit oiseau va sortir. La très belle entrée en matière de l’Angleterre face à la Croatie (4-2) n’a pas entièrement réjoui Thomas Tuchel. Hyper exigeant comme à son habitude, TT aurait notamment fait trembler les murs à la pause, lorsque les Three Lions étaient dos à dos avec les Croates (2-2 à la mi-temps). Mais là n’est pas le seul coup de gueule de l’Allemand. Ce dernier a également pesté contre… les photographes !

Les photographes ont gâché la soirée de Tuchel

« Je dois vous dire quelque chose : je supplie la FIFA de changer la position des photographes pendant l’hymne national parce que je ne pouvais pas voir mon équipe chanter l’hymne alors que j’attendais ce moment , a regretté l’ancien coach du PSG et de Chelsea en conférence de presse. C’était un moment très, très spécial aujourd’hui, et je me tenais devant un mur de 50 photographes à un demi-mètre de distance. Je n’ai pas pu voir un seul joueur. Ça a un peu gâché mon expérience aujourd’hui… » …

VM pour SOFOOT.com