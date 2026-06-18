Les Rangers piquent le coach des Hearts

Deux pour le prix d’un. Ce n’est pas une, mais bien deux équipes du championnat qui viennent d’annoncer leur nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Les Rangers ont choisi de faire confiance à Derek McInnes, ancien joueur des Gers de Glasgow . L’ex-joueur n’est pas un mauvais bougre sur le banc de touche.

Preuve en est : il vient de terminer une saison exceptionnelle du côté de Hearts, terminant à la 2 e place après un dernier match épique et tragique sur la pelouse du Celtic. L’Écossais n’a pas caché sa joie de rentrer à la maison : « Ce n’est un secret pour personne que j’ai grandi en tant que supporter des Rangers et je suis convaincu que c’est le bon moment pour assumer ce rôle prestigieux. » …

TC pour SOFOOT.com