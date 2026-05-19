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Un élément clef de Strasbourg quitte le club, Wikipédia l'annonce déjà à Chelsea
information fournie par So Foot 19/05/2026 à 00:09

Un élément clef de Strasbourg quitte le club, Wikipédia l'annonce déjà à Chelsea

Un élément clef de Strasbourg quitte le club, Wikipédia l'annonce déjà à Chelsea

Même pas le temps de s’attacher qu’il se barre. Valentín Barco quitte Strasbourg . Il était pourtant sous contrat en Alsace jusqu’en 2029, mais les fans du Racing peuvent se réjouir : ils devraient toucher une coquette somme. Cool ! Une vente à Chelsea, la maison mère de BlueCo, propriétaire de Strasbourg, n’est pas à exclure . En tous cas, sa page Wikipédia l’a déjà annoncé ce lundi soir.

«Strasbourg restera un endroit spécial»

Le petit Argentin aura régalé une saison et demie en Ligue 1, promenant sa tignasse, ses tatouages et son joli pied gauche. Après avoir gratté ses premières piges avec l’Albiceleste, le joueur de 21 ans a été nommé parmi les meilleurs espoirs aux trophées UNFP cette saison. « Aujourd’hui, j’annonce mon départ de ce club, que j’ai rejoint avec beaucoup d’espoirs , a glosé le Colo ( « Roux » , en VO) sur son Instagram. Et un an et demi, j’ai passé de magnifiques moments, notamment le plus beau : celui de la naissance de ma fille. […] Je continuerai de soutenir le club à distance. Nous reviendrons en famille dès que possible. Strasbourg restera un endroit spécial pour nous. » Après Boca Juniors, Séville, Brighton et Strasbourg, Londres devrait donc rester un cinquième « endroit spécial » à 21 ans.…

UL pour SOFOOT.com

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