Comment gérer deux semaines sans jouer avant la finale pour le PSG ?

Battu sans se fouler par le Paris FC dimanche soir en clôture de la Ligue 1, le PSG dispose désormais de deux semaines pour préparer sa finale de Ligue des champions contre Arsenal. Forcément un avantage face à des Gunners obligés de batailler pour le titre pendant ce temps-là ?

« Je suis sûr que l’on va être compétitifs contre Lens et le Paris FC, mais l’objectif désormais, c’est le match du 30 mai. » Dans les faits, la préparation des Parisiens aura commencé avant même le coup de sifflet final du championnat. Dans la foulée de la victoire contre Brest, Luis Enrique ne s’en cachait d’ailleurs pas : malgré deux matchs de Ligue 1 restants (sans grand enjeu), toutes les pensées seraient désormais focalisées vers Budapest. Résultat, Willian Pacho, Nuno Mendes et Achraf Hakimi ont passé la semaine au frigo. Et maintenant, on fait quoi pendant quinze jours ?

Du rythme, du rythme, du rythme !

C’est une drôle de saison qu’auront vécue les joueurs du PSG. Peu ou prou privés de préparation l’été dernier, vainqueurs de la Supercoupe d’Europe avec à peine une semaine d’entraînement dans les pattes, les voilà qui bénéficient de leur plus longue période sans compétition (après la trêve hivernale) juste avant le dernier match de la campagne. Avec le risque de perdre le peu de rythme qu’ils auront réussi à trouver en chemin ? « Il faut voir la forme d’un joueur comme un train lancé , image Didier Bouillot, préparateur physique passé notamment par le PFC ou Le Mans, pas du tout inquiet. Il faut du temps pour atteindre un état de forme optimal, comme un train pour atteindre sa vitesse de croisière. En revanche, une fois qu’il l’atteint, il y a une inertie. Même si vous coupez les moteurs, plus de matchs et plus d’entraînement, le train garde sa vitesse. Là, le train est archi lancé. » …

Par Tom Binet pour SOFOOT.com