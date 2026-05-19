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Neymar au Mondial, il était une foi
information fournie par So Foot 19/05/2026 à 01:17

Neymar au Mondial, il était une foi

Neymar au Mondial, il était une foi

Rappelé en sélection sur le gong après plus de deux ans d'absence, Neymar sera bien de la partie au Mondial avec le Brésil. Une bonne nouvelle pour le foot, même si l'assurance de le voir sur le terrain n'existe pas pour autant.

Obrigado Carlo. Qu’est-ce qu’un Mondial de football sans tous ses artistes ? La question a le mérité de se poser, et notre petit doigt nous dit que le Mister Ancelotti, malgré une vie consacrée au ballon rond et quelques 30 années de coaching, n’avait pas envie d’y répondre de suite. En appelant Neymar dans la liste du Brésil, le technicien italien s’est certainement acheté une forme de paix sociale, mais il a surtout ajouté une forme de mystique à son groupe, en quête d’une sixième étoile.

Le futebol au Mondial

Alors qu’on dit le foot brésilien sur la tangente, en lente et insoutenable régression, la présence du meilleur buteur et passeur de son histoire, et deuxième plus capé, a quelque chose d’exaltant, d’intriguant. L’expérience ne s’achète pas. Encore mieux, le respect non plus, et sur le terrain, Neymar l’a plus qu’obtenu en équipe nationale. S’il n’a plus vêtu la tunique brésilienne depuis octobre 2023, le funambule en a sous le coude en sélection. Vainqueur de la Coupe des Confédérations en 2013 et des JO 2016, à la maison à chaque fois, Neymar a surtout porté le Brésil sur ses épaules lorsqu’il a eu à le faire. « On a privilégié l’expérience », a même noté Ancelotti à l’annonce de la liste, soulignant l’importance de se concentrer « sur la qualité de son temps de jeu, collectivement sur le terrain . »…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

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