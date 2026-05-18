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Pep Guardiola sur le départ ?
information fournie par So Foot 18/05/2026 à 23:29

Pep Guardiola sur le départ ?

Pep Guardiola sur le départ ?

Tremblement de terre à Manchester ? The Athletic et de nombreux médias anglais annoncent le départ de Pep Guardiola à la fin de la saison . L’Espagnol devrait quitter le Nord de l’Angleterre après dix saisons en Premier League, des trophées à la pelle et un magnifique football. Après avoir remporté l’Emirates Cup, Guardiola peut encore aller chercher le championnat anglais en cas de contre performance d’Arsenal ce dimanche à Crystal Palace. Quoiqu’il arrive, l’ancien coach du Barça laissera une trace indélébile à Manchester, qui a remporté six trophées de Premier League et une ligue des champions avec les SkyBlues . L’ancien coach du Bayern Munich a remporté vingt trophées en dix ans.

Enzo Maresca pour lui succéder

Alors qu’Olivier Pantaloni est disponible, un autre dégarni du crâne devrait succéder au Catalan de 55 ans. Enzo Maresca, limogé par Chelsea le 1 er janvier, pourrait revenir sur un banc de Premier League. L’Italien avait entraîné les équipes de jeunes mancuniens, avant d’intégrer le staff de Pep Guardiola comme adjoint.…

UL pour SOFOOT.com

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