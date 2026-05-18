Ancelotti sur Neymar : «Je veux une équipe capable de remporter la Coupe du monde»

Il veut juste une dernière danse. Avant l’ombre et l’indifférence. Un vertige puis le silence. Sélectionné par Carlo Ancelotti pour représenter le Brésil au Mondial nord-américain, Neymar va être l’une des attractions de l’été. À 34 ans, la star de Santos est de retour en avec la Seleção plus de deux ans et demi après sa dernière sortie. Et logiquement, les Brésiliens n’ont d’yeux que pour le meilleur buteur de l’histoire de leur pays.

« La même responsabilité que les autres »

Devant un parterre de journalistes dingues réunis à Rio, Carlo Ancelotti a justifié son choix. « On a suivi l’état de santé de Neymar toute l’année. On a vu qu’il améliorait, il a retrouvé de la régularité et il est en forme , a expliqué l’Italien. On pense que c’est un joueur important. Il aura le même rôle et la même obligation que les 25 autres. Il pourra jouer, ne pas jouer, il aura la même responsabilité que les autres. » L’ancien Barcelonais n’avait plus été sélectionné avec le Brésil depuis octobre 2023.…

UL pour SOFOOT.com