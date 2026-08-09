Un duo de Manchester City s'amuse face à l'Atlético Madrid

Manchester City 3-1 Atlético Madrid

Buts : Marmoush (57 e , 59 e ) et Aït-Nouri (90 e ) pour les SkyBlues // Dominguez (43 e ) pour les Colchoneros

La vie est belle sans Erling Haaland. En Corée du Sud, ce dimanche se terminait par un choc entre deux grands d’Europe : le Manchester City du coach à la calvitie Enzo Maresca et l’Atlético Madrid du vieux briscard Diego Simeone. Sur la pelouse du Seoul World Cup Stadium, où la France avait perdu contre le Sénégal à la Coupe du monde 2002, les SkyBlues ont dominé leur adversaire grâce au duo Omar Marmoush-Antoine Semeyno. …

MBC pour SOFOOT.com