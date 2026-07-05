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Un duel de haute attitude
information fournie par So Foot 05/07/2026 à 03:13

Un duel de haute attitude

Un duel de haute attitude

Froideur, discipline et patience : l'équipe de France a montré de nouvelles vertus pour venir à bout d'une terrible équipe paraguayenne (1-0). Il fallait battre une équipe de plongeurs pour entrer dans le grand bain.

Comment se saper pour une cousinade ? Faut-il sortir un vieux tee-shirt parce que la sueur accompagnera le café, parce qu’il faudra porter des tables et jouer au foot sous le cagnard ? Faut-il dégainer la belle chemise parce que, bordel, cette fête de famille n’arrive qu’une fois par an ? Doit-on envisager un dress code banal, histoire de raconter aux oncles et tantes que cette année s’est bien passée, comme celle d’avant et celle encore d’avant. Tous les deux ans, l’équipe de France interrompt cette réflexion. Elle bouscule les fêtes de familles estivales. Elle change de costume, aussi.

« Ils pensaient qu’on allait venir jouer en smoking, qu’on allait juste venir faire des belles actions, des une-deux, mais nous, on sait aussi faire du sale football , a commenté le giletier Kylian Mbappé. On l’a fait aujourd’hui, on a gagné, et même dans ça on a été meilleurs qu’eux. » Eux, ce sont les Paraguayens, détroussés aussi mochement (1-0) que leur maillot est beau. Pour voir le Maroc et les quarts de finale de la Coupe du monde, ce jeudi (22 heures), il fallait enfiler un costar dans la gadoue.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

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