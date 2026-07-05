Que pèse un Paraguay-France face à 250 ans d'histoire ?

SI l'Amérique n'a rien vu de la bouillie de football entre la France et le Paraguay, on peut cette fois dire qu'elle avait une bonne raison. Récit d'un jour pas comme les autres au pays des hot-dogs, des feux d'artifice, et des discours trop longs de Donald Trump.

On le surnomme « La Mâchoire », et il est vrai qu’elle semble prodigieusement grande, dentelée de crocs à vous arracher un bout de mollet dans le Pacifique : la plupart du temps, cependant, Joey « Jaw » Chestnut se contente de saucisses et de pain à hot-dog. Le samedi 4 juillet, hier donc, journée nationale d’Indépendance des États-Unis, information dont un inuit aurait probablement eu vent à ce stade, était également celle du Nathan’s Famous International Hot Dog Eating Contest , concours de dégustation de hot-dog le plus célèbre du pays, équivalent culinaire d’une finale de Wimbledon que nous Européens, ne pouvons pas comprendre, et que personne ne comprit par ailleurs au Stateside Bar, restaurant envahi par les supporters français en avant-match du Paraguay-France à Philadelphie. On y servait des parts de pizzas « géantes » – c’était l’argument marketing – et la spécialité du coin, le Philly Cheesesteak, une demi-baguette gavée de viande hachée et recouverte de sauce fromagère, une délicieuse hérésie, de l’avis général.

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Par Théo Denmat, à Philadelphie pour SOFOOT.com