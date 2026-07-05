Le Real Madrid continue de se renforcer
La razzia continue. Après Marc Cucurella, le Real Madrid a annoncé ce dimanche l’arrivée d’un nouveau mondialiste dans ses rangs . Éliminé de la Coupe du monde avec les Pays-Bas lors des 16 es de finale par le Maroc (1-1, 2-3 T.A.B), Denzel Dumfries a pu se consoler en paraphant son contrat avec les Merengues .
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LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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