Jürgen Klopp aurait dit oui à la sélection allemande
Les positions se rapprochent. Alors que la Fédération allemande et Jürgen Klopp sont entrés en négociations pour que l’ancien entraîneur de Liverpool reprenne le poste de sélectionneur de l’Allemagne laissé vacant par Julian Nagelsmann après l’élimination de la Mannschaft par le Paraguay (1-1, 3-4 T.A.B), elles seraient sur le point d’aboutir .
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