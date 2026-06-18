Un drone s’invite à l’entraînement de la Corée du Sud
Après le « Spygate » version Southampton, on a maintenant la version sud-coréenne. À quelques heures de son deuxième match de poule, la Corée du Sud pensait sûrement préparer tranquillement son match contre le Mexique. Raté. La sélection asiatique a dû gérer une affaire de drone aperçu au-dessus de son centre d’entraînement à Guadalajara.
L’engin a été repéré pendant une séance à huis clos, avant d’être intercepté par les forces de sécurité mexicaines. Pas vraiment le moment idéal, puisque les Sud-Coréens s’apprêtaient à travailler leur mise en place tactique avant leur deuxième match de Coupe du monde. Même Marcelo Bielsa aurait trouvé ça un peu abusé.…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer