Un drone s’invite à l’entraînement de la Corée du Sud

Un drone s’invite à l’entraînement de la Corée du Sud

Après le « Spygate » version Southampton, on a maintenant la version sud-coréenne. À quelques heures de son deuxième match de poule, la Corée du Sud pensait sûrement préparer tranquillement son match contre le Mexique. Raté. La sélection asiatique a dû gérer une affaire de drone aperçu au-dessus de son centre d’entraînement à Guadalajara.

L’engin a été repéré pendant une séance à huis clos, avant d’être intercepté par les forces de sécurité mexicaines. Pas vraiment le moment idéal, puisque les Sud-Coréens s’apprêtaient à travailler leur mise en place tactique avant leur deuxième match de Coupe du monde. Même Marcelo Bielsa aurait trouvé ça un peu abusé.…

MJ pour SOFOOT.com