Les supporters de Brest rendent hommage à Éric Roy

L’hommage à King Eric. Après avoir appris le décès d’Éric Roy, ce mercredi soir, les supporters de Brest ont publié quelques mots pour rendre hommage au coach historique du club : « Il serait impossible de résumer en quelques lignes l’exceptionnelle aventure que le King Eric nous a permis de vivre. Brest dans les sommets du foot français, puis Brest en épopée européenne. Avec toujours ces valeurs qui nous sont chères, notre club a brillé et nos chants ont résonné jusqu’à Prague ou Barcelone. »

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EM pour SOFOOT.com