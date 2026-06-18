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Les supporters de Brest rendent hommage à Éric Roy
information fournie par So Foot 18/06/2026 à 14:13

Les supporters de Brest rendent hommage à Éric Roy

Les supporters de Brest rendent hommage à Éric Roy

L’hommage à King Eric. Après avoir appris le décès d’Éric Roy, ce mercredi soir, les supporters de Brest ont publié quelques mots pour rendre hommage au coach historique du club : « Il serait impossible de résumer en quelques lignes l’exceptionnelle aventure que le King Eric nous a permis de vivre. Brest dans les sommets du foot français, puis Brest en épopée européenne. Avec toujours ces valeurs qui nous sont chères, notre club a brillé et nos chants ont résonné jusqu’à Prague ou Barcelone. »

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