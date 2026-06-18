« Il est lui-même un problème » : la presse portugaise allume Cristiano Ronaldo

N’allez pas penser que le Portugal est tendre avec leur GOAT. Après le nul contre la République démocratique du Congo (1-1), l es médias du pays ont pointé du doigt la mauvaise prestation de Cristiano Ronaldo et de la Seleção .

Record titre ce jeudi « Comme ça, ça ne va rien donner pour le Portugal » , avec une photo de CR7 au centre. A Bola , le journal de sports le plus vendu du pays, pense pareil, et met en avant un édito de son rédacteur en chef titré « La légèreté du GOAT et le poids du nôtre » , en référence au triplé de Lionel Messi face à l’Algérie.…

NB pour SOFOOT.com