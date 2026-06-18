Brendan Chardonnet : « Éric Roy a été un grand courageux »

C'est tout Brest, toute la Ligue 1 et tout le football français qui sont orphelins d'Éric Roy, disparu à 58 ans, après s'être battu face à un cancer du pancréas. Brendan Chardonnet a été son capitaine dans le Finistère, il lui rend ici hommage.

Comment essaie-t-on d’accepter une telle nouvelle ?

C’est dur. C’est difficile d’y croire. Dur à imaginer. Pour l’instant, on ne se rend peut-être pas compte parce que c’est les vacances et qu’on n’était pas censés le voir non plus. Forcément que, à la reprise, ça va être très compliqué. Il y aura un vide. J’ai appris la nouvelle par un membre du staff, qui m’a appelé hier dans l’après-midi. Il ne fallait surtout rien dire avant que la famille ne l’annonce elle-même.…

Propos recueillis par Timothé Crépin pour SOFOOT.com