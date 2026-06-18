Elye Wahi interdit d'entrer au Canada pour Allemagne-Côte d'Ivoire
L’homme du barrage retour de Ligue 1 barré à la frontière canadienne. Elye Wahi, actuellement au Mondial avec la Côte d’Ivoire, ne disputera pas le deuxième match face à l’Allemagne ce samedi (22 heures) à Toronto . « Les autorisations administratives nécessaires à son entrée sur le territoire canadien n’ont pas pu être obtenues à ce stade. Elye Wahi restera donc aux États-Unis dans l’attente du retour de l’équipe » , écrit dans un communiqué la Fédération ivoirienne de football (FIF) ce jeudi.
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