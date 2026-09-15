Un drone abattu par la chasse de l'Otan au-dessus de la Lituanie, l'Italie accuse Moscou

(Actualisé avec détails)

Un avion de l'armée de l'air italienne, membre de la chasse de l'Otan, a abattu dans la nuit de lundi à mardi au-dessus de la Lituanie un drone "très probablement" en provenance de Russie, a déclaré le ministre italien de la Défense.

Le drone est entré dans l'espace aérien lituanien depuis la Biélorussie voisine, alliée de Moscou, après minuit et a été abattu près du village de Pratkunai, non loin de Kaunas (sud), a précisé le centre lituanien de gestion de crise.

"La nuit dernière, encore une fois, les pilotes italiens sont intervenus et ont neutralisé une menace qui venait très probablement de Russie", a déclaré à des journalistes le ministre italien de la Défense Guido Crosetto sur la base aérienne lituanienne de Siauliai (nord), où sont stationnés les appareils de l'Alliance atlantique chargés de surveiller et protéger l'espace aérien balte (Estonie, Lettonie, Lituanie).

Le ministre s'est entretenu avec des équipages au côté de son homologue lituanien Robertas Kaunas.

La Russie n'a pas réagi à ce stade.

Le ministre lituanien de la Défense a déclaré que le drone visé ne transportait probablement pas d'explosifs et que les débris de l'engin seraient examinés.

"Nous serons alors en mesure de dire clairement s'il s'agit d'un drone russe, possiblement d'une provocation, ou s'il s'agit d'un drone d'un autre pays", a-t-il dit avec prudence.

La Lettonie, la Lituanie et l'Estonie ont rejoint l'Otan en 2004.

(Andrius Sytas à Vilnius et Janis Laizans à Siauliai; version française Jean Terzian et Sophie Louet, édité par Benoit Van Overstraeten)