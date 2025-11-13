Un drame sur le chantier d'un stade de la CAN
Une chute fatale.
Un mois avant le début de la Coupe d’Afrique des nations au Maroc, les derniers chantiers accélèrent la cadence pour être prêts à temps. C’est le cas du stade Ibn-Batouta de Tanger, qui a connu des travaux importants pour augmenter sa capacité à 75 000 places avant cette CAN 2025, et surtout la Coupe du monde 2030. Ce jeudi, des médias marocains ont annoncé le décès d’un agent d’entretien qui travaillait sur ce chantier.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
