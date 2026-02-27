Un doublé, un hommage à Vinicius et une embrouille : Neymar est de retour

Même à 33 ans, Neymar reste Neymar. Ce jeudi, match au sommet, enfin non, des abîmes, dans le championnat brésilien. Santos, alors dernier au classement après trois journées, recevait le 18 e Vasco da Gama , tout juste orphelin de Coutinho.

Neymar, revenu il y a peu d’une blessure qui l’avait éloigné des terrains quelques semaines, a profité de ce match crucial de fond de tableau pour prouver qu’il avait encore du jus. Auteur d’un doublé, le Brésilien a porté son équipe, qui s’est imposée 2-1 pour sortir de la zone rouge. …

EA pour SOFOOT.com