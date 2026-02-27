Le frère d'Otamendi aurait publié une image raciste à l'encontre de Vinícius Júnior

Toutes les limites sont franchies. Dans la tourmente depuis les insultes racistes qu’aurait proférées Gianluca Prestianni à l’encontre de le de Vinícius Júnior, Benfica se retrouve dans une nouvelle histoire, du même – et triste – acabit. En effet, après le barrage retour de Ligue des champions perdu contre le Real Madrid (2-1), le frère de Nicolás Otamendi s’en serait aussi pris à Vinícius en publiant une image à caractère raciste révèlent les médias portugais. On y voit le joueur brésilien grimé en singe. La publication à ensuite été supprimée.

⚠️ O irmão do zagueiro argentino Otamendi, do Benfica, postou essa imagem nas suas redes sociais antes do jogo de ontem entre Real Madrid e Benfica. 📸 Reprodução pic.twitter.com/u7PmLiioIa…

AB pour SOFOOT.com