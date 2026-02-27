Quand le président brésilien pique subtilement Neymar

On avait dit, pas d’ingérence. Mais Lula n’en a visiblement rien à foutre. Présent lors de la soirée de présentation du trophée de la Coupe du monde au Brésil, le président de la République s’est en effet attardé sur la prochaine liste des Auriverdes . Pour lui, les joueurs sélectionnés devraient ainsi l’être pour leur forme physique et non pour leur statut : « J’ai parlé avec Ancelotti et seuls ceux qui sont à 100% de leurs capacités joueront le Mondial. Il ne sélectionnera pas les joueurs pour leur réputation. »

Un désamour sur fond politique

Un coup de pied à peine voilé en direction de Neymar , que Lula n’a jamais vraiment porté dans son coração . Dès qu’il en a l’occasion, l’homme politique n’hésite effectivement pas à s’en prendre au génie brésilien. Comme en 2022, où il expliquait que « faire la bringue » n’a jamais permis de gagner un Ballon d’or ou en 2024, où il disait ne plus vouloir de stars en sélection. Un désamour possiblement expliqué par le soutien de Neymar (et d’un tas de joueurs brésiliens) à Jair Bolsonaro, président du Brésil entre 2019 et 2023.…

AB pour SOFOOT.com