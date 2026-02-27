Bruno Genesio veut faire taire les rageux après la qualif du LOSC

En voilà un qui n’a rien compris aux valeurs de ch’Nord. Après avoir réalisé un petit exploit en qualifiant le LOSC à Belgrade face à l’Étoile rouge (0-2), Bruno Genesio a poussé un petit coup de gueule au micro du diffuseur Canal+. Bien content de sa perf’ du jour, le Lyonnais d’origine s’est permis une réponse aux haters du triste visage lillois de ces derniers temps.

« Certains avaient dit qu’on avait fait honte au football français après le match aller, c’était peut-être un peu fort, s’est-il lâché. J’espère qu’ils vont dire que l’on a rendu un peu de fierté. On a encore retrouvé ce qui avait fait notre force en première partie de saison, à savoir des entrants très performants. Parce que Nathan (Ngoy) et tous ceux qui sont entrés ont grandement participé à cette qualification. »…

SW pour SOFOOT.com