Lionel Messi chute à cause d’un fan

Pas touche à la Pulga ! À la fin du match amical entre l’Inter Miami et l’Independiente del Valle (2-1) à Puerto Rico, des supporters sont rentrés sur le terrain, cherchant le graal : une photo ou une accolade avec Lionel Messi. Si certains d’entre eux ont réussi, ce n’est pas le cas d’un autre qui, rattrapé par des agents de sécurité, s’est fait plaquer au sol à la Antoine Dupont .

Dans sa chute, le jeune homme a emporté Messi qui, lui aussi, s’est donc retrouvé au sol. Heureusement, plus de peur que de mal, pas de blessure, l’Argentin s’est simplement relevé, agacé tout de même . Le supporter n’aura donc jamais sa photo… mais sûrement une belle amende.…

EA pour SOFOOT.com