 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un double Ballon d'or souffre d'un cancer
information fournie par So Foot 08/01/2026 à 08:29

Un double Ballon d'or souffre d'un cancer

Un double Ballon d'or souffre d'un cancer

Tout le monde se souhaite une bonne santé, et là…

Kevin Keegan a annoncé souffrir d’un cancer mercredi. Le double Ballon d’or, qui fêtera ses 75 ans en février , a été diagnostiqué suite à « des symptômes abdominaux persistants » d’après le communiqué de sa famille. « Kevin va suivre un traitement. Il est reconnaissant envers l’équipe médicale pour son intervention et ses soins continus. Pendant cette période difficile, la famille demande que sa vie privée soit respectée et ne fera aucun autre commentaire. »

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Trophée des champions : le PSG et l'OM se disputent le premier titre de 2026
    Trophée des champions : le PSG et l'OM se disputent le premier titre de 2026
    information fournie par France 24 08.01.2026 07:17 

    Le Paris Saint-Germain, tenant du titre, affronte l'Olympique de Marseille jeudi au Koweït à l'occasion du Trophée des champions. Après une année 2025 pleine, les Parisiens veulent entamer 2026 de la même manière. Les Phocéens, eux, chassent leur premier trophée ... Lire la suite

  • Manchester United freiné à Burnley, scénario de dingue à Newcastle
    Manchester United freiné à Burnley, scénario de dingue à Newcastle
    information fournie par So Foot 07.01.2026 23:32 

    Burnley 2-2 Manchester United Buts : Heaven (CSC, 13 e ) et Anthony (66 e ) pour les Clarets // Šeško (50 e et 60 e ) pour les Red Devils Pluie de buts en Angleterre, mais aucun vainqueur.… TJ pour SOFOOT.com

  • L'inter reste en tête de la Serie A
    L'inter reste en tête de la Serie A
    information fournie par So Foot 07.01.2026 22:46 

    Parme 0-2 Inter But : Dimarco (42 e ) et Thuram (90 e +8) pour les Nerazzuri Plus d’informations à venir sur sofoot.com… … TJ pour SOFOOT.com

  • City et Villa perdent du terrain, Chelsea se déchire
    City et Villa perdent du terrain, Chelsea se déchire
    information fournie par So Foot 07.01.2026 22:42 

    Dans le multiplex anglais de ce mercredi, les deux poursuivants à Arsenal que sont Manchester City et Aston Villa n'ont pris qu'un point chacun, alors que Chelsea s'est vautré pour laisser Brentford lui passer devant. Belle soirée pour Arsenal : les deux poursuivants, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank