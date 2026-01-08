Un double Ballon d'or souffre d'un cancer
Tout le monde se souhaite une bonne santé, et là…
Kevin Keegan a annoncé souffrir d’un cancer mercredi. Le double Ballon d’or, qui fêtera ses 75 ans en février , a été diagnostiqué suite à « des symptômes abdominaux persistants » d’après le communiqué de sa famille. « Kevin va suivre un traitement. Il est reconnaissant envers l’équipe médicale pour son intervention et ses soins continus. Pendant cette période difficile, la famille demande que sa vie privée soit respectée et ne fera aucun autre commentaire. » …
