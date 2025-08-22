Un domaine viticole français en conflit avec Cole Palmer
Il s’est fait refroidir.
Habituellement, Cold Palmer apprécie congeler ses adversaires, à l’image d’un Fabián Ruiz passé à la trappe et qui aurait dû mettre du grillage lors de la finale de la Coupe du monde des clubs. Le joueur de Chelsea peut avoir le blues de cette époque où rien ne lui résistait.…
RFP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer