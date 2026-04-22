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Un docu sur Knysna bientôt sur Netflix
information fournie par So Foot 22/04/2026 à 13:22

Un docu sur Knysna bientôt sur Netflix

Un docu sur Knysna bientôt sur Netflix

Avec les insultes en VF ? Après Anelka, l’incompris , Netflix s’apprête à raconter une nouvelle version du désastre des Bleus au Mondial 2010. La plateforme sort un documentaire intitulé Le Bus : les Bleus en grève. Il sera disponible à partir du mercredi 13 mai.

Avec Raymond Domenech

Hors de question d’aborder la fin du service Blablabus et les milliers d’étudiants en rade. Le programme contient plutôt les insultes Nicolas Anelka-Raymond Domenech, la une de L’Équipe titrée « Va te faire enculer, sale fils de pute » , le boycott de l’entraînement et le bilan sportif cata des Bleus en Afrique du Sud. Netflix a réuni les acteurs du fiasco pour, vante-t-elle, révéler « enfin ce qu’il s’est réellement passé dans les coulisses. » Quelques invités de marque sont au casting : Raymond Domenech himself, Patrice Evra, Roselyne Bachelot……

UL pour SOFOOT.com

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