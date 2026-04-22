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Basketball: La France accueillera la Coupe du monde masculine 2031
information fournie par Reuters 22/04/2026 à 14:04

Les supporters français aux Jeux Olympiques

Les supporters français aux Jeux Olympiques

La France ‌accueillera pour la première fois la Coupe du monde ​masculine de basketball en 2031, a annoncé mercredi la Fédération internationale de basketball (FIBA).

Lille, Lyon et Paris seront les villes ​hôtes de la compétition, prévue du 29 août au 14 septembre ​2031. La phase finale se ⁠déroulera à Paris.

Dans le même temps, la FIBA ‌a désigné le Japon comme pays hôte de la Coupe du monde féminine 2030.

"Le Japon ​et la France ‌sont deux nations passionnées de basketball, deux ⁠destinations extrêmement prisées par nos fans, nos joueurs et nos partenaires", a déclaré le secrétaire général de la ⁠FIBA, Andreas Zagklis, ‌dans un communiqué.

Parmi les grands événements sportifs ⁠récemment organisés en France figurent les Jeux olympiques de ‌Paris 2024 mais aussi l'Eurobasket masculin en ⁠2015 ou encore l'Eurobasket féminin en 2013 ⁠et 2021.

"C'est une ‌immense satisfaction et une grande fierté que d'avoir obtenu ​l'organisation de la Coupe ‌du monde", a réagi Jean-Pierre Hunckler, président de la Fédération française de basketball (FFBB), ​dans un communiqué.

"Nous avons en France une génération de joueurs exceptionnels qui mérite un tel ⁠événement. C'est pour eux que je suis heureux. Ils pourront jouer en France devant leur public. Je remercie l'implication de Tony Parker et de Victor Wembanyama dans notre candidature. Ils ont été de formidables ambassadeurs", a-t-il ajouté.

(Rédigé ​par Vincent Daheron)

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