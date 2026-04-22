Basket: en 2031, la Coupe du monde à la maison pour la France

L'Arena Bercy lors du tournoi olympique masculin de basket, le 10 août 2024 aux Jeux de Paris ( AFP / Paul ELLIS )

Un jour "qui restera une grande date": la France a été désignée mercredi pays-hôte de la Coupe du monde masculine de basket en 2031, "une grande fierté" et surtout une grande première dans son histoire.

Photo de la star des Bleus Victor Wembanyama, mais aussi de la tour Eiffel à l'appui, la Fédération internationale de basket a annoncé en fin de matinée la nouvelle, "la Coupe du monde arrive en France".

Au total, Lille, Lyon et Paris accueilleront le Mondial, dont la phase finale aura lieu dans la capitale. Comme il y a bientôt deux ans, quand les Bleus s'étaient hissés en finale des Jeux olympiques, butant sur les États-Unis de Stephen Curry dans leur chasse à l'or.

Un argument justement soulevé par la Fiba. Alors que le Japon a été choisi pour accueillir le Mondial féminin en 2030, l'instance a souligné l'importance des deux pays comme "organisateurs de premier plan d'événements d'envergure internationale".

"C'est une immense satisfaction et une grande fierté", a réagi mercredi midi dans un communiqué le président de la Fédération française de basket, Jean-Pierre Hunckler, le 22 avril 2026 restera une grande date avec une décision d'une telle ampleur".

- Génération exceptionnelle -

En octobre, ce dernier avait notamment évoqué auprès de l'AFP l'intérêt porté à une candidature seule, mettant en avant "pas mal de choses qui s'alignent".

"Il n'y a jamais eu de Coupe du monde de basket en France. On sort des Jeux olympiques qui ont été euphoriques, la billetterie du basket a représenté 10% de la billetterie des JO, 1,1 million de spectateurs, c'est pharaonique", avait-il déclaré.

Victor Wembanyama lors d'un match de la France face à l'Allemagne aux JO de Paris, le 2 août 2024 à Villeneuve-d'Ascq ( AFP / Sameer Al-Doumy )

"Nous avons présenté un projet complet qui repose sur des grandes arenas et l'engagement des collectivités et de l’État", pouvait-on encore lire dans le communiqué de la FFBB.

En 2024, Lille et le Stade Pierre-Mauroy avaient aussi accueilli une partie des tournois masculin et féminin de la discipline.

L'événement, dont la prochaine édition aura lieu au Qatar, s'est tenu pour la dernière fois en Europe en 2014, en Espagne. A l'époque les Bleus s'étaient alors parés de bronze.

Dans cette perspective de 2031, Hunckler met en avant "une génération de joueurs exceptionnels", symbolisés entre autres par Wembanyama, et "qui mérite un tel événement".

Hormis la Coupe du monde, la France avait déjà accueilli plusieurs compétitions de basket, comme l'a rappelé la Fiba mercredi, à l'instar de l'Euro-2015 (Lille, Montpellier) ou l'Euro féminin en 2021 (Strasbourg). Dernièrement Villeurbanne a aussi accueilli un des tournois de qualification à la Coupe du monde féminine 2026.

La tenue du Mondial dans cinq ans s'inscrit par ailleurs dans la lignée de nombreux événements internationaux à venir, comme les Jeux olympiques et paralympiques d'hiver de 2030, les Mondiaux de cyclisme en 2027 (Haute-Savoie), le Mondial 2028 de hockey sur glace (Paris et Lyon), ou encore celui de handball en 2029, co-organisé avec l'Allemagne.