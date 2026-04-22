Les Rangers diront au revoir à leur « arrière-buteur » à la fin de la saison

La dernière tournée du Tavernier. James Tavernier a officialisé son départ des Rangers à l’issue de la saison sur ses réseaux sociaux, mercredi matin : « Ça n’a pas été une décision facile. Ce club a occupé une place immense dans ma vie, et dans celle de ma famille, au cours des onze dernières années. Depuis mon arrivée, j’ai toujours cherché à donner le meilleur de moi-même pour représenter (les Rangers) de la meilleure des manières. Avoir eu l’honneur d’en être le capitaine depuis 2018 est une fierté qui restera gravée en moi. Mener cette équipe, porter le brassard et bénéficier de cette confiance sont des choses qui dépassent ce que les mots peuvent réellement exprimer. »

CT pour SOFOOT.com