Il pourrait y avoir huit clubs français en Coupes d'Europe la saison prochaine

Farmers League , vous avez dit ? Alors que la fin de saison des clubs français est excitante au possible avec du suspense dans la course au titre et à l’Europe en championnat, la Coupe de France et les demi-finales européennes du PSG et de Strasbourg, la Ligue 1 pourrait envoyer huit représentants en Coupes d’Europe la saison prochaine .

Lens et Strasbourg peuvent tout chambouler

Ce scénario – assez improbable mais pas impossible – qui verrait la 8 e place de Ligue 1 devenir qualificative pour l’Europe dépend de trois facteurs : Lens doit remporter la Coupe de France, et Strasbourg doit aller au bout en Ligue Conférence tout en terminant 7 e ou 8 e du championnat (les Alsaciens sont actuellement huitièmes).…

VM pour SOFOOT.com