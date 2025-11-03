 Aller au contenu principal
Un dispositif de sécurité exceptionnel prévu pour la rencontre entre Aston Villa et le Maccabi Tel-Aviv
information fournie par So Foot 03/11/2025 à 21:22

Un dispositif de sécurité exceptionnel prévu pour la rencontre entre Aston Villa et le Maccabi Tel-Aviv

Un dispositif de sécurité exceptionnel prévu pour la rencontre entre Aston Villa et le Maccabi Tel-Aviv

Ce ne devrait pas être la grande fête à Villa Park ce jeudi.

À l’occasion de la venue du Maccabi Tel-Aviv jeudi à Birmingham pour y défier Aston Villa, la police locale a pris ses précautions et dévoilé qu’un dispositif de sécurité exceptionnel serait de mise. Pas moins de 700 forces de l’ordre seront sur place , alors que le club visiteur n’aura pourtant officiellement aucun supporter sur place. Des drones, des chiens et des chevaux seront également mobilisés. « Toute personne se trouvant dans la zone du Villa Park sera exposée à des contrôles » , a indiqué Tom Joyce, commandant de police de Birmingham. Celui-ci s’attend aussi à une manifestation, appelée par le groupe « Campagne de solidarité avec la Palestine » , en marge de la rencontre.…

AL pour SOFOOT.com

