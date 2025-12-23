information fournie par So Foot • 23/12/2025 à 18:03

Le Sénégal balaie le Botswana pour lancer sa CAN

Sénégal 3-0 Botswana

Buts : N. Jackson (40 e & 58 e ) & C. Ndiaye (90 e ) pour les Lions de la Téranga

