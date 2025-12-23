Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Le Sénégal balaie le Botswana pour lancer sa CAN
information fournie par So Foot•23/12/2025 à 18:03
Le Sénégal balaie le Botswana pour lancer sa CAN
Sénégal 3-0 Botswana
Buts : N. Jackson (40
e
& 58
e
) & C. Ndiaye (90
e
) pour les Lions de la Téranga
Pas de trône d’Ivoire. À la veille de Côte d’Ivoire–Mozambique (18h30), Émerse Faé a préféré calmer tout le monde . Champion en titre ou pas, ce n’est pas ce qui lui donne confiance. « Ce n’est pas le fait qu’on soit champion qui fait qu’on arrive ici avec de la ...
Lire la suite
Ça sentait le sapin depuis longtemps. L’OL a sorti la hotte avant l’heure. Ce mardi, le club lyonnais a officialisé l’arrivée d’Endrick avec une vidéo façon réveillon : un numéro 9 sous le sapin et un sourire devant la caméra. « Noël est en avance » , glisse le ...
Lire la suite
Money, money, money, must be funny… La CAN 2025 connaît ses premières polémiques . Huit personnes ont été interpellées au Maroc pour une affaire de revente illégale de billets liés à la Coupe d’Afrique des nations, actuellement en cours dans le royaume. En cause ...
Lire la suite
RD Congo 1-0 Bénin But : Bongonda (16 e ) Alors que la République démocratique du Congo rêve toujours du Mondial , elle donne à sa CAN 2025 une bonne impulsion en s’imposant d’une courte tête face au Bénin . Les Léopards ont mis la main sur le match lors du premier ...
Lire la suite
