Émerse Faé tente de chasser la malédiction du champion
Pas de trône d’Ivoire.
À la veille de Côte d’Ivoire–Mozambique (18h30), Émerse Faé a préféré calmer tout le monde . Champion en titre ou pas, ce n’est pas ce qui lui donne confiance. « Ce n’est pas le fait qu’on soit champion qui fait qu’on arrive ici avec de la confiance » , a-t-il répété, expliquant que tout vient surtout du travail effectué en amont, notamment la préparation en Espagne.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
