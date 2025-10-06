Un dirigeant et ancien joueur japonais condamné pour avoir visionné des fichiers pédopornographiques dans un avion

Masanaga Kageyama, haut cadre du football japonais et ancien joueur pro, a été jugé ce lundi par le tribunal correctionnel de Bobigny pour importation et détention d’images pédopornographiques, selon les informations du Parisien . L’homme de 58 ans, directeur technique de l’Association japonaise de football, a été interpellé le 2 octobre dernier à sa descente d’un avion à Roissy, où il effectuait une escale lors de son voyage depuis le Japon vers le Chili, à l’occasion du Mondial U20. Il avait été surpris par des hôtesses en train de visionner sur sa tablette des images d’une « fillette d’environ 10 ans ».

Lors de l’audience, l’ancien défenseur a tenté de minimiser sa responsabilité, affirmant qu’il s’agissait de créations générées par l’intelligence artificielle, « par curiosité » et dans un cadre prétendument artistique. Le tribunal a rappelé que ces images, qu’elles soient issues de l’IA ou non, constituent des représentations pédopornographiques prohibées, et qu’il avait également recherché des contenus impliquant de véritables mineurs.…

FL pour SOFOOT.com