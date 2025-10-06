 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un dirigeant et ancien joueur japonais condamné pour avoir visionné des fichiers pédopornographiques dans un avion
information fournie par So Foot 06/10/2025 à 23:40

Un dirigeant et ancien joueur japonais condamné pour avoir visionné des fichiers pédopornographiques dans un avion

Un dirigeant et ancien joueur japonais condamné pour avoir visionné des fichiers pédopornographiques dans un avion

Masanaga Kageyama, haut cadre du football japonais et ancien joueur pro, a été jugé ce lundi par le tribunal correctionnel de Bobigny pour importation et détention d’images pédopornographiques, selon les informations du Parisien . L’homme de 58 ans, directeur technique de l’Association japonaise de football, a été interpellé le 2 octobre dernier à sa descente d’un avion à Roissy, où il effectuait une escale lors de son voyage depuis le Japon vers le Chili, à l’occasion du Mondial U20. Il avait été surpris par des hôtesses en train de visionner sur sa tablette des images d’une « fillette d’environ 10 ans ».

Lors de l’audience, l’ancien défenseur a tenté de minimiser sa responsabilité, affirmant qu’il s’agissait de créations générées par l’intelligence artificielle, « par curiosité » et dans un cadre prétendument artistique. Le tribunal a rappelé que ces images, qu’elles soient issues de l’IA ou non, constituent des représentations pédopornographiques prohibées, et qu’il avait également recherché des contenus impliquant de véritables mineurs.…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank