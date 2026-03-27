Un dinosaure des bancs de touche reprend du service

Le retour du Roy. Hodgson est le nouvel entraîneur de Bristol City , club de Championship. L’Anglais de 78 ans restera chez les Robins jusqu’à la fin de saison pour y installer les bases pour la saison prochaine. En effet, le but n’est pas de garder Roy Hodgson plus longtemps que pour les sept derniers matchs de la saison . Faut pas le fatiguer l’ancien…

« D’ici la fin de la saison, il nous aidera à établir au sein du club les normes et les valeurs dont nous aurons besoin pour réussir à l’avenir. Roy est un entraîneur extrêmement expérimenté qui a connu le succès et remporté des titres au plus haut niveau. Il nous apportera son soutien, à moi-même, à nos joueurs et à notre équipe technique, alors que nous nous efforçons de trouver notre plein potentiel » , explique Charlie Boss, directeur général du club qui porte bien son nom pour le coup.…

EA pour SOFOOT.com