Un supporter anglais est prêt à tout pour se rendre au Mondial

Un supporter anglais est prêt à tout pour se rendre au Mondial

Englishman in New York, woaaahoooo … Un supporter des Three Lions va vendre sa maison pour pouvoir se rendre aux États-Unis pour la Coupe du monde . Andy Milne, 62 ans, va vivre son huitième Mondial. « Je pars aux États-Unis le 3 juin et j’y resterai sept semaines. Ça va donc me coûter pas mal d’argent. J’essaie toujours de faire les choses à moindre coût quand c’est possible », explique-t-il au Daily Mirror . 44 ans après sa première Coupe du monde , celui de 1982 en Espagne, Andy se donne une nouvelle chance de voir son pays soulever le trophée. Spoiler : ça n’arrivera pas.

England superfan Andy Milne, who lives in Thailand, is selling his second home in the UK to fund a trip to this summer’s World Cup 🇬🇧⚽ That’s some serious dedication to the Three Lions 🔥 pic.twitter.com/YMXohA6RNP…

EA pour SOFOOT.com