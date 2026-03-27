La première de Joan García reportée avec l'Espagne

Baptême du feu reporté. Alors que sa première titularisation dans les cages de l’Espagne est l’une des attractions de ce rassemblement, Joan García n’est même pas sur la feuille de match pour la première rencontre amicale face à la Serbie selon la presse espagnole. Après avoir convoqué 27 joueurs, Luis de la Fuente, le sélectionneur de la Roja est obligé de se séparer de l’un de ses joueurs et c’est le portier de Barcelone, auteur d’une saison plus que convaincante, qui restera en tribune.

Joan García y la @SEFutbol. 🗓️ Día I.#VamosEspaña pic.twitter.com/wNmrespayA…

TM pour SOFOOT.com